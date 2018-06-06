ОАГ приняла резолюцию по приостановке членства Венесуэлы в альянсе

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Генеральная ассамблея стран Организации американских государств приняла резолюцию по ситуации в Венесуэле, которая предусматривает возможность приостановки членства этой страны в организации.

Как отметили в пресс-службе ОАГ, резолюция была принята 19 голосами «за».

7 мая вице-президент США Майк Пенс обратился к Организации американских государств  с призывом лишить Венесуэлу членства в альянсе.

Также президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что проходящая в Вашингтоне генеральная ассамблея Организации американских государств стала последней, в которой участвовал глава МИД страны Хорхе Арреаса.

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