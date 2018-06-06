ОАГ приняла резолюцию по приостановке членства Венесуэлы в альянсе
With 19 votes in favor, 4 against, and 11 abstentions, #OASassembly approves Resolution on the Situation in #Venezuela#OEAconVzlapic.twitter.com/yPcYbIg7W3— OAS (@OAS_official) 6 июня 2018 г.
Как отметили в пресс-службе ОАГ, резолюция была принята 19 голосами «за».
7 мая вице-президент США Майк Пенс обратился к Организации американских государств с призывом лишить Венесуэлу членства в альянсе.
Также президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что проходящая в Вашингтоне генеральная ассамблея Организации американских государств стала последней, в которой участвовал глава МИД страны Хорхе Арреаса.