ОАГ приняла резолюцию по приостановке членства Венесуэлы в альянсе

Генеральная ассамблея стран Организации американских государств приняла резолюцию по ситуации в Венесуэле, которая предусматривает возможность приостановки членства этой страны в организации.

Как отметили в пресс-службе ОАГ, резолюция была принята 19 голосами «за».

7 мая вице-президент США Майк Пенс обратился к Организации американских государств с призывом лишить Венесуэлу членства в альянсе.

Также президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что проходящая в Вашингтоне генеральная ассамблея Организации американских государств стала последней, в которой участвовал глава МИД страны Хорхе Арреаса.