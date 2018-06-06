В Госдепе обеспокоены сообщениями о возможной встрече Асада с Ким Чен Ыном

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Вашингтон обеспокоен сообщениями о возможной встрече сирийского лидера Башара Асада с главой КНДР Ким Чен Ыном, заявили в Госдепартаменте США.

«Я не думаю, что это поможет, но мы не можем подтвердить, что эта встреча точно пройдёт. Я думаю, что мы будем обеспокоены. Если у вас такой парень, как Башар Асад… встречается с Северной Кореей, то это точно является предметом обеспокоенности для нас», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что Башар Асад выразил намерение совершить официальный визит в Северную Корею и провести встречу с главой государства Ким Чен Ыном.

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