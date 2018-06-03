СМИ сообщили о намерении Асада посетить КНДР

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Сирийский лидер Башар Асад выразил намерение совершить официальный визит в Северную Корею и провести встречу с главой государства Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на северокорейское издание «Нодон синмун».

«Я полон решимости в будущем посетить КНДР и встретиться с верховным руководителем Ким Чен Ыном», — заявил сирийский президент.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров провёл в Пхеньяне переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. 

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