СМИ сообщили о намерении Асада посетить КНДР
Сирийский лидер Башар Асад выразил намерение совершить официальный визит в Северную Корею и провести встречу с главой государства Ким Чен Ыном.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на северокорейское издание «Нодон синмун».
«Я полон решимости в будущем посетить КНДР и встретиться с верховным руководителем Ким Чен Ыном», — заявил сирийский президент.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров провёл в Пхеньяне переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
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