СМИ сообщили о намерении Асада посетить КНДР

Сирийский лидер Башар Асад выразил намерение совершить официальный визит в Северную Корею и провести встречу с главой государства Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на северокорейское издание «Нодон синмун».

«Я полон решимости в будущем посетить КНДР и встретиться с верховным руководителем Ким Чен Ыном», — заявил сирийский президент.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров провёл в Пхеньяне переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.