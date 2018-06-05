Путин пригласил президента Австрии приехать в Россию

Российский лидер Владимир Путин пригласил президента Австрии Александра ван дер Беллена посетить Россию в любое удобное время.

«Будем рады видеть господина президента в России в любое удобное для него время», — сказал Путин после переговоров, которые состоялись в Вене.

Ранее в Кремле анонсировали переговоры Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца.

По словам Курца, он намерен обсудить с Путиным улучшение взаимодействия ЕС и России.