Путин пригласил президента Австрии приехать в Россию

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Российский лидер Владимир Путин пригласил президента Австрии Александра ван дер Беллена посетить Россию в любое удобное время.
Путин пригласил президента Австрии приехать в Россию
  • © Reuters

«Будем рады видеть господина президента в России в любое удобное для него время», — сказал Путин после переговоров, которые состоялись в Вене.

Ранее в Кремле анонсировали переговоры Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца.

По словам Курца, он намерен обсудить с Путиным улучшение взаимодействия ЕС и России.

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