Путин 5 июня проведёт переговоры с Курцем в Австрии

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Российский президент Владимир Путин 5 июня отправится с визитом в Австрию, где проведёт переговоры с канцлером Себастьяном Курцем. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

«Запланированы переговоры с федеральным президентом Австрийской Республики Александром Ван дер Белленом и федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны планируют обсудить состояние и перспективы российско-австрийских отношений в различных сферах.

«На встрече президента России с представителями деловых кругов двух стран будут затронуты вопросы взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с акцентом на отмечаемое в этом году 50-летие со времени начала реализации масштабного энергетического проекта — поставок природного газа из СССР в Европу», — добавили в Кремле.

Ранее стало известно, что Путин 5 июня посетит Вену

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