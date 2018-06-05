Министр ОАЭ заявил о необходимости политического подхода в решении сирийского кризиса

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Государственный министр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш заявил в эксклюзивном интервью RT о необходимости искать политические решения сирийского кризиса.

На вопрос о том, близок ли сирийский кризис к завершению, министр ответил, что, по его мнению, это не так.

«Государство ОАЭ убеждено, что существует необходимость серьёзного политического подхода к решению данного кризиса в рамках заданных международных рамок», — заявил Гаргаш.

Министр отметил, что также очень важно, чтобы все стороны конфликта осознали: в сложившейся запутанной ситуации решение кризиса не может быть найдено.

«Я ещё раз приведу сравнение с разбросанными нитями, которые необходимо вновь собрать. Единственное, что может заново переплести эти нити, — это фундаментальный политический диалог между сирийцами: правительством, оппозицией и другими сторонами», — сказал он.

Ранее Россия и ОАЭ призвали к созданию широкой международной коалиции по борьбе с терроризмом.

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