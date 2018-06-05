Сингапур выпустит памятные монеты в честь встречи лидеров США и КНДР

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Правительственная компания Singapore Mint выпустит три вида памятных монет по случаю предстоящей встречи американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом заявили в пресс-службе компании.
Сингапур выпустит памятные монеты в честь встречи лидеров США и КНДР
  • © Reuters

«Предстоящий исторический саммит оставит важный след в истории Сингапура, признанного как платформа, где совершаются важные шаги к миру во всём мире», — говорится в сообщении.

Отмечается, что памятные монеты из золота, серебра и цинка увековечат «этот важный шаг по направлению к миру» и отметят роль Сингапура «как нейтральной принимающей стороны, экономических и охраняющих ворот между Востоком и Западом».

Стоимость золотой монеты составит 1,3 тыс. сингапурских долларов (около $1 тыс.), серебряной — 118 сингапурских долларов (около $88), никелированную монету из цинка можно будет приобрести за 36 сингапурских долларов ($26).

Ранее в Белом доме сообщили, что встреча Трампа и Ким Чен Ына начнётся в Сингапуре 12 июня в 09:00 по местному времени (04:00 мск).

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