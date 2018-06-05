Клинтон рассказал, чем его разозлила Россия

Бывший президент США Билл Клинтон в ходе интервью французскому изданию Le Parisien рассказал, чем его разозлила Россия.

«На самом деле, я чаще испытываю беспокойство, чем гнев, но когда Россия вмешалась в наши выборы, тогда да, я разозлился», — ответил Клинтон на вопрос, что приводит его в ярость.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор Роберт Мюллер планирует завершить расследование «российского вмешательства» в американские выборы до 1 сентября.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.





