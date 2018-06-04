Эксперт рассказал о роли России в урегулировании ситуации на Корейском полуострове

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с ФАН рассказал о роли России в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

«Для Китая Корейский полуостров — стратегический регион. Для России он был стратегическим в советское время. Сейчас Москва в этом регионе влияние утратила, уступив его Пекину. Но миротворческую миссию России никто не отменял», — заявил эксперт.

По его словам, Москва — крупный геополитический игрок, и именно она в настоящее время выступает медиатором в урегулировании корейского вопроса.

Как считает Мухин, если Северная и Южная Кореи объединятся, то Россия может получить надёжного торгового партнёра.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И в ходе встречи в Претории договорились усилить координацию по ситуации на Корейском полуострове.

Также руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил сложившуюся на Корейском полуострове обстановку.