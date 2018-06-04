Россия заявила о семи нарушениях перемирия в Сирии за сутки

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Российская сторона заявила о семи нарушениях перемирия в Сирии за сутки, передаёт ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны.
Россия заявила о семи нарушениях перемирия в Сирии за сутки
  • © Alaa Al-Faqir / Reuters

Четыре случая стрельбы зафиксированы в провинции Латакия, три — в провинции Алеппо.

Турецкие представители в совместной с Россией комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий в САР, сообщили о двух инцидентах в провинциях Латакия и Хама.

Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

31 мая сообщалось, что более 300 сирийцев вернулись в свои дома в сирийских провинциях Хомс и Восточная Гута за сутки.

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