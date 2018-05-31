Центр по примирению сообщил о возвращении более 300 беженцев в свои дома в Сирии за сутки

Более 300 сирийцев вернулись в свои дома в сирийских провинциях Хомс и Восточная Гута за прошедшие сутки, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Об этом говорится в заявлении центра, оказавшемся в распоряжении RT.

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулся 201 человек, в Восточную Гуту — 121 человек», — сказал он.

Евтушенко также добавил, что военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 214 сирийцам, в том числе 96 детям.

29 мая ФАН сообщало, что Россия в составе комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня за сутки.