Центр по примирению сообщил о возвращении более 300 беженцев в свои дома в Сирии за сутки
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Об этом говорится в заявлении центра, оказавшемся в распоряжении RT.
«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулся 201 человек, в Восточную Гуту — 121 человек», — сказал он.
Евтушенко также добавил, что военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 214 сирийцам, в том числе 96 детям.
29 мая ФАН сообщало, что Россия в составе комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня за сутки.