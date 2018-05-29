Центр по примирению сообщил о возвращении около 300 беженцев в свои дома в Сирии за сутки
- © Михаил Алаеддин
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении центра, оказавшемся в распоряжении RT.
«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 184 человека, в Восточную Гуту — 119 человек», — сказал он.
Кроме того, военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 63 сирийцам, в том числе 46 детям.
Евтушенко также отметил, что восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возвращению людей к местам прежнего проживания.
Ранее ФАН сообщало, что Россия в составе комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня за сутки.