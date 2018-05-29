Центр по примирению сообщил о возвращении около 300 беженцев в свои дома в Сирии за сутки

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Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что более 300 сирийцев вернулись в свои дома в сирийских провинциях Хомс и Восточная Гута за прошедшие сутки.
Центр по примирению сообщил о возвращении около 300 беженцев в свои дома в Сирии за сутки
  • © Михаил Алаеддин
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении центра, оказавшемся в распоряжении RT.

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 184 человека, в Восточную Гуту — 119 человек», — сказал он.

Кроме того, военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 63 сирийцам, в том числе 46 детям.

Евтушенко также отметил, что восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возвращению людей к местам прежнего проживания.

Ранее ФАН сообщало, что Россия в составе комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня за сутки.

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