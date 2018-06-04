В Великобритании заявили о намерении обновить стратегию борьбы с терроризмом
Об этом сообщает Associated Press.
В результате обновления стратегии местные службы безопасности получат возможность обмениваться информацией о подозрительных лицах с другими государственными органами, местными властями и компаниями.
По словам министра безопасности Великобритании Бена Уоллеса, стратегия будет направлена на то, чтобы убедить этих людей отказаться от «экстремистской идеологии».
Также планируется сосредоточится на надзоре за людьми, осуждёнными за терроризм и вышедшими на свободу после отбывания срока заключения.
Ранее The Guardian сообщила, что до конца 2018 года из тюремного заключения могут выйти более 80 осуждённых по обвинению в терроризме.