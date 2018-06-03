В МВД Британии заявили о предотвращении 16 терактов с марта 2017 года
«Мы ожидаем, что угроза со стороны исламского терроризма будет оставаться на нынешнем, повышенном уровне в течение как минимум двух следующих лет и что она может ещё более возрасти», — приводит издание The Independent заявление министерства.
В ведомстве добавили, что с марта 2017 года в Британии было предотвращено 12 терактов со стороны радикальных исламистов и ещё четыре теракта со стороны ультраправых группировок.
В январе во Франции заявили о сохранении высокого уровня террористической угрозы.