В МВД Британии заявили о предотвращении 16 терактов с марта 2017 года

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Угроза, исходящая от исламского терроризма, не ослабнет в Великобритании ещё по меньшей мере два года. Об этом сообщили в МВД Великобритании.

«Мы ожидаем, что угроза со стороны исламского терроризма будет оставаться на нынешнем, повышенном уровне в течение как минимум двух следующих лет и что она может ещё более возрасти», — приводит издание The Independent заявление министерства.

В ведомстве добавили, что с марта 2017 года в Британии было предотвращено 12 терактов со стороны радикальных исламистов и ещё четыре теракта со стороны ультраправых группировок.

В январе во Франции заявили о сохранении высокого уровня террористической угрозы.

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