Во Франции заявили о сохранении высокого уровня террористической угрозы

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Угроза террористических актов во Франции остаётся высокой, заявил прокурор Парижа Франсуа Молен в эфире радиостанции RTL.

«Угроза не уменьшилась, она остаётся на высоком уровне, но она изменила облик», — сказал он.

По словам Молена, теперь угроза исходит изнутри.

«Раньше угроза исходила из-за рубежа. Теперь она мутировала и исходит изнутри. Поскольку больше нет способа отправиться в Ирак или Сирию, люди склонны действовать на нашей территории», — отметил прокурор.

Он также подчеркнул, что с этой угрозой сложнее бороться, поскольку её представляют люди, которые не были знакомы спецслужбам.

Ранее министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли заявила, что на Ближнем Востоке воюют около 600 французских исламистов.

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