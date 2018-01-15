Во Франции назвали число воюющих на Ближнем Востоке граждан страны

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Министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли заявила, что на Ближнем Востоке воюют около 600 французских исламистов.

«В Леванте насчитывается не менее 500-600 французских радикальных исламистов. При этом ещё около 300 уже были убиты в боях», — заявила Парли в интервью газете «Liberation».

Она добавила, что число возвратившихся во Францию боевиков составило менее 20 человек за весь 2017 год.

В октябре американская компания Soufan Group опубликовала материал, в котором подсчитала число иностранных наёмников в рядах террористической группировки «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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