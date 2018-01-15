Во Франции назвали число воюющих на Ближнем Востоке граждан страны

Министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли заявила, что на Ближнем Востоке воюют около 600 французских исламистов.

«В Леванте насчитывается не менее 500-600 французских радикальных исламистов. При этом ещё около 300 уже были убиты в боях», — заявила Парли в интервью газете «Liberation».

Она добавила, что число возвратившихся во Францию боевиков составило менее 20 человек за весь 2017 год.

В октябре американская компания Soufan Group опубликовала материал, в котором подсчитала число иностранных наёмников в рядах террористической группировки «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.