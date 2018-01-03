СМИ: В Сирии задержали вербовавшую в ИГ гражданку Франции

Француженка Эмили Кёниг, которую США включили в списки наиболее разыскиваемых террористов по подозрению в вербовке людей для террористической группировки «Исламское государство»*, задержана курдскими ополченцами в Сирии. Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что в 2012 году женщина отправилась в Сирию. Кроме того, Кёнинг призывала к нападениям на правительственные институты Франции и французских военнослужащих. В октябре американская компания Soufan Group опубликовала материал, в котором подсчитала число иностранных наёмников в рядах ИГ. * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.