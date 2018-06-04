Названы страны мира с худшими дорогами

Короткая ссылка
Опубликован рейтинг качества дорог стран мира по версии Идекса глобальной конкурентоспособности 2017—2018.
Названы страны мира с худшими дорогами

В рейтинг вошли 137 государств. Согласно его данным, самые хорошие дороги — в ОАЭ, их рейтинг составляет  6,4 балла. На втором месте оказался Сингапур, а на третьем —  Швейцария. В обеих странах качество дорог оценивается в 6,3 балла.

Также в десятку вошли Гонконг (6,2 балла), Нидерланды (6,1), Япония (6,1), Франция (6), Португалия (6), Австрия (6) и США (5,7 балла).

Последнее место в рейтинге занимает Мавритания, дороги которой оцениваются в 2 балла. Также плохие дороги оказались в Конго (2,1 балла), Гаити (2,1), Мадагаскаре (2,2), Гвинее  (2,2), Йемене (2,3), Парагвае (2,4), Украине (2,4), Мозамбике (2,5), Молдавии (2,5) и Нигерии (2,5 балла).

Россия в рейтинге оказалась на 114-м месте, дороги в стране оцениваются в 2,9 балла. При этом отмечается тенденция к улучшению.

Ранее сообщалось, что в России отремонтировали свыше 5 тыс. км дорог в 2017 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить