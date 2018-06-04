Эксперт оценил сообщения СМИ о призыве британских парламентариев исключить Россию из Интерпола

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что члены парламента Великобритании призывают ограничить доступ России к базе данных Интерпола.

«Исключение России из Интерпола маловероятно и технически невозможно. Но ограничение её прав в членстве организации вероятно и очень даже может произойти как раз по инициативе Великобритании. То, о чём говорят парламентарии, — это не более чем формальный повод. Такое требование укладывается в кампанию, развёрнутую против российских граждан, которые живут в Лондоне и имеют там активы. Она идёт под девизом того, что британцам необходимо выявить капиталы криминального происхождения. Но сама по себе кампания, цель которой — отъём имущества у тех граждан, которые оказались в данной ситуации, создаёт определённый информационный фон, и на него идеально ложится эта инициатива британских парламентариев», — отметил Манойло.

По словам эксперта, британцы поддержат эту инициативу, «но как именно она будет реализовываться на практике — по всей видимости, парламентарии даже об этом не задумываются».

Ранее издание The Daily Telegraph сообщило, что члены парламента Великобритании призывают главу МВД Саджида Джавида посодействовать в ограничении доступа России к базе данных Интерпола. По мнению парламентариев, Россия через Интерпол пыталась выследить основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.