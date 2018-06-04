Глава Пентагона провёл переговоры с министром обороны Филиппин

Министры обороны США и Филиппин Джеймс Мэттис и Дельфин Лоренсана встретились в кулуарах 17-го Азиатского саммита по безопасности в Сингапуре. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

Главы оборонных ведомств провели углублённые переговоры об альянсе двух стран и взаимовыгодных двусторонних отношениях.

«Вооружённые силы Филиппин проходят модернизацию. Министр Мэттис пообещал поддержку США этой инициативе», — говорится в сообщении.

Кроме того, они заявили о необходимости того, чтобы Индийско-Тихоокеанский регион «был свободным и открытым». Также они отметили значение стран АСЕАН в поддержании порядка на основе международных принципов.

Мэттис и Лоренсана обсудили и борьбу с терроризмом и экстремизмом.

Ранее США и Филиппины начали совместные учения.