Глава Пентагона провёл переговоры с министром обороны Филиппин

Короткая ссылка
Министры обороны США и Филиппин Джеймс Мэттис и Дельфин Лоренсана встретились в кулуарах 17-го Азиатского саммита по безопасности в Сингапуре. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

Главы оборонных ведомств провели углублённые переговоры об альянсе двух стран и взаимовыгодных двусторонних отношениях.

«Вооружённые силы Филиппин проходят модернизацию. Министр Мэттис пообещал поддержку США этой инициативе», — говорится в сообщении. 

Кроме того, они заявили о необходимости того, чтобы Индийско-Тихоокеанский регион «был свободным и открытым». Также они отметили значение стран АСЕАН в поддержании порядка на основе международных принципов. 

Мэттис и Лоренсана обсудили и борьбу с терроризмом и экстремизмом.

Ранее США и Филиппины начали совместные учения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить