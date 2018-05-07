США и Филиппины начали совместные учения

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США и Филиппины начали совместные учения Balikatan. Об этом сообщает Philstar.

«Мы продолжим выполнять обязательства по укреплению нашего альянса, чтобы учиться друг у друга и улучшать взаимодействие», — заявил генерал-лейтенант Эммануэль Саламат.

Как отмечается, в учениях примут участие около пяти тысяч филиппинских и трёх тысяч американских военнослужащих.

Учения продлятся до 18 мая.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Филиппин и США проведут первые после вступления филиппинского президента Родриго Дутерте в должность совместные учения.

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