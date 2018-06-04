Мэй поздравила Конте со вступлением в должность премьер-министра Италии

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре поздравила своего итальянского коллегу Джузеппе Конте со вступлением в должность главы правительства Италии. Об этом заявили в пресс-службе британского премьера.

Мэй отметила, что две страны связывают многолетние узы дружбы и сотрудничества. Стороны согласились с тем, что существует ряд важных вопросов для дальнейшей совместной работы.

«Они включают в себя брексит, где они отметили наличие позитивных сдвигов, которые были достигнуты в области гарантий защиты прав граждан Италии и Британии после выхода из ЕС, а также вопросы двустороннего сотрудничества, такие как миграция, противодействие терроризму и Ливия», — говорится в сообщении.

При этом, как подчеркнула Мэй, после выхода из Евросоюза Британия не покидает Европу.

Стороны также заявили, что с нетерпением ожидают встречи на саммите G7 в Канаде.

1 июня новый премьер Италии Джузеппе Конте принёс присягу.

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