Коалиция США начала вторую фазу операции по зачистке границы Сирии и Ирака от ИГ

Коалиция во главе с США и их союзники приступили ко второй фазе военной операции на границе Сирии и Ирака против террористической организации «Исламское государство»*. Об этом заявили в пресс-службе Пентагона.

«Сирийские демократические силы начали наземные операции второго этапа операции «Облава», чтобы разгромить остатки ИГ на северо-востоке Сирии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что наступление наземных войск СДС, которое направлено «на зачистку от ИГ, подкрепляется скоординированными» воздушными ударами коалиции.

«Иракские силы безопасности также усилили своё присутствие на границе с целью предотвращения побега членов ИГ из Сирии в Ирак», — добавили в Минобороны.

1 мая стало известно, что коалиция США начинает операцию по ликвидации последних оплотов ИГ в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.