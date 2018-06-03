Коалиция США начала вторую фазу операции по зачистке границы Сирии и Ирака от ИГ

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Коалиция во главе с США и их союзники приступили ко второй фазе военной операции на границе Сирии и Ирака против террористической организации «Исламское государство»*. Об этом заявили в пресс-службе Пентагона.

«Сирийские демократические силы начали наземные операции второго этапа операции «Облава», чтобы разгромить остатки ИГ на северо-востоке Сирии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что наступление наземных войск СДС, которое направлено «на зачистку от ИГ, подкрепляется скоординированными» воздушными ударами коалиции.

«Иракские силы безопасности также усилили своё присутствие на границе с целью предотвращения побега членов ИГ из Сирии в Ирак», — добавили в Минобороны.

1 мая стало известно, что коалиция США начинает операцию по ликвидации последних оплотов ИГ в Сирии. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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