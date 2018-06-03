Лавров встретился с президентом ЮАР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл в Претории встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.
Об этом сообщает ТАСС.
Глава российского МИД вечером 3 июня прибыл в ЮАР для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) БРИКС.
Ранее Лавров на полях заседания совета глав МИД стран БРИКС провёл встречу с главой МИД Китая.
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