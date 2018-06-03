Лавров встретился с президентом ЮАР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл в Претории встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.

Об этом сообщает ТАСС. Глава российского МИД вечером 3 июня прибыл в ЮАР для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) БРИКС. Ранее Лавров на полях заседания совета глав МИД стран БРИКС провёл встречу с главой МИД Китая.