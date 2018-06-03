Курц: у России и Австрии прочный фундамент для диалога

Короткая ссылка
Канцлер Австрии Себастьян Курц считает удачей, что у его страны есть прочный фундамент для диалога с Россией.
Курц: у России и Австрии прочный фундамент для диалога
  • globallookpress.com
  • © Ye Pingfan

Он отметил, что последние годы наблюдались трудности «на фоне украинского кризиса и напряжённости» в отношениях ЕС и России, передаёт ТАСС.

«Однако бесспорным остаётся факт: все эти десятилетия у Вены с Москвой всегда имелся хорошо налаженный канал связи, общение было открытым, диалог — успешным, и лично мне это представляется важным», — добавил Курц.

Канцлер указал на то, что Австрия «находится в сердце Европы, на границе между Западом и Востоком».

«Наша страна всегда выполняла функцию моста — как в географическом, так и в политическом понимании этого слова — и хотела бы выполнять её в дальнейшем. В этой связи я считаю удачей, что у нас с Россией столь прочный фундамент для диалога», — подчеркнул он.

По его словам, Австрия желает использовать этот фундамент, чтобы преодолеть антагонизм, который с новой силой нарастает на континенте. 

«Поскольку мы искренне заинтересованы во взаимодействии Европейского союза и России», — заявил канцлер. 

Ранее Курц рассказал о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным улучшение взаимодействия ЕС с российской стороной.

Он также отметил роль поставок газа из России для энергоснабжения Австрии.  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Внешняя политика Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить