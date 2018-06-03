Курц: у России и Австрии прочный фундамент для диалога

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает удачей, что у его страны есть прочный фундамент для диалога с Россией.

Он отметил, что последние годы наблюдались трудности «на фоне украинского кризиса и напряжённости» в отношениях ЕС и России, передаёт ТАСС.

«Однако бесспорным остаётся факт: все эти десятилетия у Вены с Москвой всегда имелся хорошо налаженный канал связи, общение было открытым, диалог — успешным, и лично мне это представляется важным», — добавил Курц.

Канцлер указал на то, что Австрия «находится в сердце Европы, на границе между Западом и Востоком».

«Наша страна всегда выполняла функцию моста — как в географическом, так и в политическом понимании этого слова — и хотела бы выполнять её в дальнейшем. В этой связи я считаю удачей, что у нас с Россией столь прочный фундамент для диалога», — подчеркнул он.

По его словам, Австрия желает использовать этот фундамент, чтобы преодолеть антагонизм, который с новой силой нарастает на континенте.

«Поскольку мы искренне заинтересованы во взаимодействии Европейского союза и России», — заявил канцлер.

Ранее Курц рассказал о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным улучшение взаимодействия ЕС с российской стороной.

Он также отметил роль поставок газа из России для энергоснабжения Австрии.