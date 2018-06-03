В полиции прокомментировали стрельбу в соборе Берлина

В полиции Берлина уточнили, что сотрудник в кафедральном соборе выстрелил в дебошира.

Об этом говорится в заявлении полиции.

«В Берлинском кафедральном соборе наш коллега выстрелил в дебошира», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он получил ранение в ногу.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что полицейский открыл стрельбу в берлинском соборе.