В полиции прокомментировали стрельбу в соборе Берлина
В полиции Берлина уточнили, что сотрудник в кафедральном соборе выстрелил в дебошира.
- Reuters
Об этом говорится в заявлении полиции.
«В Берлинском кафедральном соборе наш коллега выстрелил в дебошира», — говорится в сообщении.
Отмечается, что он получил ранение в ногу.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что полицейский открыл стрельбу в берлинском соборе.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: