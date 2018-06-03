Направлявшийся из Стамбула в Баку самолёт вернулся в аэропорт из-за столкновения с птицей

Самолёт компании «Азербайджанские авиалинии», выполнявший рейс из Стамбула в Баку, вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицей.

Об этом говорится заявлении авиакомпании.

«Из-за столкновения самолёта с птицей во время полёта лайнер, вылетевший из международного аэропорта имени Ататюрка, по решению командира воздушного судна вернулся в аэропорт Стамбула», — указал перевозчик.

Уточняется, что пассажиры отправятся в Баку на другом самолёте.

Ранее в Азербайджане самолёт, выполнявший рейс из Баку в Нахичевань, столкнулся с птицей при наборе высоты и вернулся в аэропорт вылета.