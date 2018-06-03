В Сан-Диего приступили к возведению стены на границе с Мексикой

В американском штате Калифорния, в районе города Сан-Диего, начались работы по возведению стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителей таможенной и пограничной службы США.

Отмечается, что стена должна будет заменить уже существующий барьер на границе, который был создан десятки лет назад из «переработанных отходов металлолома и стальных пластин». Новое ограждение для нелегальных мигрантов будет в два раза выше, чем существующее.

CBP: Construction on San Diego section of US border wall begins https://t.co/3Uf4bwqDZupic.twitter.com/OG3IGCVGIH — Fox News (@FoxNews) 3 июня 2018 г.

Уточняется, что ранее заграждения уже начали возводить ещё на двух участках территории США, граничащей с Мексикой.

Ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что страна не будет платить за строительство стены вдоль границы с США.