В Сан-Диего приступили к возведению стены на границе с Мексикой

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В американском штате Калифорния, в районе города Сан-Диего, начались работы по возведению стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителей таможенной и пограничной службы США.

Отмечается, что стена должна будет заменить уже существующий барьер на границе, который был создан десятки лет назад из «переработанных отходов металлолома и стальных пластин». Новое ограждение для нелегальных мигрантов будет в два раза выше, чем существующее.

Уточняется, что ранее заграждения уже начали возводить ещё на двух участках территории США, граничащей с Мексикой.

Ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что страна не будет платить за строительство стены вдоль границы с США.

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