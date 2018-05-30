Президент Мексики отказался платить за строительство стены вдоль границы с США

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в своём Twitter заявил, что страна не будет платить за строительство стены вдоль границы с США.

При этом в сообщении мексиканский лидер упомянул президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

«Президент Трамп, нет. Мексика никогда не заплатит за стену. Ни сейчас, ни когда-либо ещё», — написал он.

В январе Трамп заявил, что Мексика «в какой-то мере» заплатит за строительство стены на границе с США.