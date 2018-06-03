В Минобороны ФРГ заявили о готовности Оборонного союза ЕС вести диалог с Россией
Об этом сообщает ТАСС.
«Оборонный союз открыт для диалога со всеми. Мы рассматриваем актуальную угрозу для всех сторон. На консультациях обсуждаются как военные, так и политико-экономические проблемы», — сказала она, отвечая на вопрос о сотрудничестве с Россией.
Данное заявление министр сделала в рамках своего выступления на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-Ла диалог».
В августе 2017 года стало известно, что Европарламент предложил создать новую оборонную структуру для защиты Евросоюза.
Подробнее — в материале RT.