СМИ: В Мексике при ДТП погибли 11 человек

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По меньшей мере 11 человек погибли, 12 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Мексике.

Об этом сообщает El Sol de Mexico.

Как уточняется, автобус столкнулся с грузовым автомобилем, после чего оба транспортных средства упали в овраг.

По предварительной информации, причиной аварии стал отказ тормозов у грузовика.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и 15 пострадали в результате ДТП с автобусом в Мексике.

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