В Мексике произошло ДТП с участием более 50 автомобилей

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По меньшей мере 15 человек пострадали при столкновении более 50 легковых и грузовых автомобилей на трассе Сальтильо — Монтеррей на северо-востоке Мексики.

Об этом информирует Hoyestado

По предварительным данным, причиной инцидента стала плохая видимость на трассе из-за тумана.

Как отмечается, аварийные службы прибыли на место аварии.

По информации издания, автодорога временно перекрыта.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и 15 пострадали в результате ДТП с автобусом в Мексике.

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