В Мексике произошло ДТП с участием более 50 автомобилей

По меньшей мере 15 человек пострадали при столкновении более 50 легковых и грузовых автомобилей на трассе Сальтильо — Монтеррей на северо-востоке Мексики.

Об этом информирует Hoyestado. По предварительным данным, причиной инцидента стала плохая видимость на трассе из-за тумана. Как отмечается, аварийные службы прибыли на место аварии. По информации издания, автодорога временно перекрыта. Ранее сообщалось, что один человек погиб и 15 пострадали в результате ДТП с автобусом в Мексике.