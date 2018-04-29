В Мексике произошло ДТП с участием более 50 автомобилей
По меньшей мере 15 человек пострадали при столкновении более 50 легковых и грузовых автомобилей на трассе Сальтильо — Монтеррей на северо-востоке Мексики.
Об этом информирует Hoyestado.
По предварительным данным, причиной инцидента стала плохая видимость на трассе из-за тумана.
Как отмечается, аварийные службы прибыли на место аварии.
По информации издания, автодорога временно перекрыта.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и 15 пострадали в результате ДТП с автобусом в Мексике.
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