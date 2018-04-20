В Перу при падении автобуса в пропасть погибли семь человек
Автобус следовал из города Котауаси в Арекипу. В результате падения в пропасть, которое произошло в ночь на 20 апреля, погибли по меньшей мере семь человек.
Кроме того, 23 получили повреждения различной степени тяжести.
Полиция начала расследование по факту происшествия.
Ранее один человек погиб и 15 пострадали в результате ДТП с автобусом в Мексике.
Также агентство Nation News сообщало, что в Карелии произошло ДТП с участием школьного автобуса и лесовоза.