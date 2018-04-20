В Перу при падении автобуса в пропасть погибли семь человек

Рейсовый автобус упал в пропасть в департаменте Арекипа на юге Перу, передаёт агентство Andina.

Автобус следовал из города Котауаси в Арекипу. В результате падения в пропасть, которое произошло в ночь на 20 апреля, погибли по меньшей мере семь человек.

Кроме того, 23 получили повреждения различной степени тяжести.

Полиция начала расследование по факту происшествия.

Ранее один человек погиб и 15 пострадали в результате ДТП с автобусом в Мексике.

Также агентство Nation News сообщало, что в Карелии произошло ДТП с участием школьного автобуса и лесовоза.