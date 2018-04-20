В Перу при падении автобуса в пропасть погибли семь человек

Короткая ссылка
Рейсовый автобус упал в пропасть в департаменте Арекипа на юге Перу, передаёт агентство Andina.

Автобус следовал из города Котауаси в Арекипу. В результате падения в пропасть, которое произошло в ночь на 20 апреля, погибли по меньшей мере семь человек.

Кроме того, 23 получили повреждения различной степени тяжести.

Полиция начала расследование по факту происшествия.

Ранее один человек погиб и 15 пострадали в результате ДТП с автобусом в Мексике.

Также агентство Nation News сообщало, что в Карелии произошло ДТП с участием школьного автобуса и лесовоза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Латинская Америка
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных