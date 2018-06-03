Рауль Кастро возглавит комиссию по реформированию Конституции Кубы
Первый секретарь кубинской компартии Рауль Кастро возглавит парламентскую комиссию по реформированию Конституции страны. Об этом заявил Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.
«Изменения учтут принципы гуманистической и социальной справедливости, которые составляют нашу политическую систему», — приводит канал Hispan TV заявление Диас-Канеля.
Как уточняется, всего в комиссию вошли 33 депутата.
Ранее Кастро рассказал об отношениях Кубы с Россией и США.
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