Нобелевский лауреат ICAN предложил оплатить проживание Ким Чен Ына в Сингапуре

Лауреат Нобелевской премии мира международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) предложила часть денежных средств на проведения саммита США и Северной Кореи, в том числе на пребывание лидера КНДР Ким Чен Ына в отеле в Сингапуре.

Об этом сообщает Washington Examiner со ссылкой на заявление организации.

«Нобелевская премия мира включала денежный приз, и мы предлагаем средства от премии для оплаты расходов на саммит, чтобы поддержать мир на Корейском полуострове и свободный от ядерного оружия мир», — говорится в сообщении ICAN.

Ранее СМИ сообщали, что Ким Чен Ын в письме президенту США Дональду Трампу выразил готовность к встрече с ним.

6 октября Нобелевская премия мира за 2017 год была присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN).