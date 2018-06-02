В Великобритании найден шоколад возрастом более 100 лет
Как сообщает Sky News, 9 плиток шоколада находились в жестяной коробке, принадлежавшей ветерану. Только одна плитка была съедена.
Подобные подарки вручались британским военным на Рождество на фронтах Первой мировой во Франции.
Также среди подарков была коробка с сигаретами, табаком и спичками. Она также оказалась нетронутой, потому что Буллимор не только не любил шоколад, но и не курил.
Буллимор умер в 1967 году. Принадлежавшие ему медали, письма, шоколад и сигареты будут проданы на аукционе в ближайшее время.
В августе прошлого года сообщалось, что в Антарктиде обнаружен съедобный столетний фруктовый пирог.