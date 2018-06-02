В МИД Сирии потребовали от США покинуть район Эт-Танф

Сирийское Министерство иностранных дел призвало американские силы покинуть район Эт-Танф для дальнейших переговоров по южным территориям страны.

С соответствующим заявлением выступил глава сирийского МИД Валид Муаллем.

«Мы ещё не приступали к переговорам по южному фронту... Показателем будет выход США с нашей территории в Эт-Танфе», — приводит его слова Интерфакс.

Он призвал не верить каким-либо заявлениям о соглашении по Югу «до тех пор, пока США не уберут свои силы с базы в Эт-Танфе».

«Они должны вывести свои силы из Эт-Танфа», — повторил министр.

Ранее сирийский лидер Башар Асад в интервью RT заявил, что США должны уйти с сирийской территории.