В МИД Сирии потребовали от США покинуть район Эт-Танф
С соответствующим заявлением выступил глава сирийского МИД Валид Муаллем.
«Мы ещё не приступали к переговорам по южному фронту... Показателем будет выход США с нашей территории в Эт-Танфе», — приводит его слова Интерфакс.
Он призвал не верить каким-либо заявлениям о соглашении по Югу «до тех пор, пока США не уберут свои силы с базы в Эт-Танфе».
«Они должны вывести свои силы из Эт-Танфа», — повторил министр.
Ранее сирийский лидер Башар Асад в интервью RT заявил, что США должны уйти с сирийской территории.