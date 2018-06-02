В аэропорту Брюсселя обезвредили снаряд времён Второй мировой войны

В аэропорту Брюсселя был обезврежен снаряд времён Второй мировой войны.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, снаряд был обнаружен на одной из приангарных площадок вдали от зданий и пассажирских терминалов.

Отмечается, что в ночь на субботу, 2 июня, бельгийские взрывотехники вывели боеприпас из строя, не взрывая его.

В мае сообщалось, что житель посёлка Прохоровка Белгородской области погиб в результате взрыва снаряда времён Великой Отечественной войны, который он пытался разбить кувалдой во дворе своего дома.