В Прохоровке мужчина погиб при попытке разбить кувалдой снаряд времён войны
«В центре посёлка Прохоровка, на улице Советской, мужчина 1962 года рождения погиб от взрыва снаряда, по которому он ударил кувалдой», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Белгородского областного следственного комитета Елены Козыревой.
Она отметила, что в частном дворе погибшего были изъяты 1272 снаряда времён Великой Отечественной войны. Они были вывезены и уничтожены на полигоне.
Посёлок Прохоровка стал известен во всём мире после танкового сражения Второй мировой войны 12 июля 1943 года, которое стало одним из крупнейших в истории. В сражении со стороны нацистской Германии и СССР участвовало более 1200 единиц танков и самоходных орудий.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили семь снарядов и мин времён Великой Отечественной войны.