В Прохоровке мужчина погиб при попытке разбить кувалдой снаряд времён войны

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Житель посёлка Прохоровка Белгородской области погиб от взрыва снаряда времён Великой Отечественной войны, который он пытался разбить кувалдой во дворе своего дома.

«В центре посёлка Прохоровка, на улице Советской, мужчина 1962 года рождения погиб от взрыва снаряда, по которому он ударил кувалдой», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Белгородского областного следственного комитета Елены Козыревой.

Она отметила, что в частном дворе погибшего были изъяты 1272 снаряда времён Великой Отечественной войны. Они были вывезены и уничтожены на полигоне.

Посёлок Прохоровка стал известен во всём мире после танкового сражения Второй мировой войны 12 июля 1943 года, которое стало одним из крупнейших в истории. В сражении со стороны нацистской Германии и СССР участвовало более 1200 единиц танков и самоходных орудий.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили семь снарядов и мин времён Великой Отечественной войны.




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