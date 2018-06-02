Во Вьетнаме заявили, что не допустят создания иностранных военных баз на территории страны
«Все государства должны уважать независимость друг друга, и мы не намерены разрешать размещать иностранные военные базы на нашей территории», — цитирует его ТАСС.
Как отмечается, министр призвал «все страны, особенно крупные державы, проявлять уважение и избегать односторонних провокационных действий».
Ранее глава Минобороны Японии Ицунори Онодэра в ходе выступления на международной конференции заявил, что денуклеаризация Пхеньяна должна стать итогом саммита США и КНДР.