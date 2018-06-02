Во Вьетнаме заявили, что не допустят создания иностранных военных баз на территории страны

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Вьетнам не намерен предоставлять свою территорию для размещения иностранных военных баз. Такое мнение выразил министр национальной обороны Вьетнама Нго Суан Лить в ходе выступления на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Все государства должны уважать независимость друг друга, и мы не намерены разрешать размещать иностранные военные базы на нашей территории», — цитирует его ТАСС.

Как отмечается, министр призвал «все страны, особенно крупные державы, проявлять уважение и избегать односторонних провокационных действий». 

Ранее глава Минобороны Японии Ицунори Онодэра в ходе выступления на международной конференции заявил, что денуклеаризация Пхеньяна должна стать итогом саммита США и КНДР.

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