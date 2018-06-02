Во Вьетнаме заявили, что не допустят создания иностранных военных баз на территории страны

Вьетнам не намерен предоставлять свою территорию для размещения иностранных военных баз. Такое мнение выразил министр национальной обороны Вьетнама Нго Суан Лить в ходе выступления на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Все государства должны уважать независимость друг друга, и мы не намерены разрешать размещать иностранные военные базы на нашей территории», — цитирует его ТАСС. Как отмечается, министр призвал «все страны, особенно крупные державы, проявлять уважение и избегать односторонних провокационных действий». Ранее глава Минобороны Японии Ицунори Онодэра в ходе выступления на международной конференции заявил, что денуклеаризация Пхеньяна должна стать итогом саммита США и КНДР.