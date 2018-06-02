Вучич объяснил отказ Белграда признать Крым российским

Президент Сербии Александр Вучич в интервью французскому изданию Le Monde объяснил, почему Белград не признал Крым российским.

«Если бы мы это сделали, это бы означало, что мы поддерживаем независимость Косова. Но поставьте себя на наше место. Кто из постоянных членов СБ ООН поддерживает нашу территориальную целостность? Россия. Можем ли мы выстрелить себе в ногу?» — отметил Вучич.

Ранее он заявил, что Сербия может положиться на президента России Владимира Путина.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.