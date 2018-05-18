Вучич: Сербия может положиться на Путина
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«Я знаю, что Сербия может положиться на президента России Владимира Путина. Трижды, причём срочно, мне действительно была нужна его помощь, и трижды я сразу же смог связаться с ним по телефону», — сказал Вучич в интервью немецкой газете Rheinische Post.
Он отметил, что сербская сторона всегда будет ценить дружбу с Россией.
«Поэтому я постоянно заявляю, что мы никогда не присоединимся к санкциям Европейского союза против России», — пояснил президент Сербии.
Ранее Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Сербией.