Вучич: Сербия может положиться на Путина

Сербия может положиться на президента России Владимира Путина, заявил сербский лидер Александр Вучич.

«Я знаю, что Сербия может положиться на президента России Владимира Путина. Трижды, причём срочно, мне действительно была нужна его помощь, и трижды я сразу же смог связаться с ним по телефону», — сказал Вучич в интервью немецкой газете Rheinische Post.

Он отметил, что сербская сторона всегда будет ценить дружбу с Россией.

«Поэтому я постоянно заявляю, что мы никогда не присоединимся к санкциям Европейского союза против России», — пояснил президент Сербии.

Ранее Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Сербией.