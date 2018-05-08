Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Сербией
- Reuters
«У нас растёт товарооборот. В прошлом году он вырос на 23%», — заявил Путин.
Он отметил, что в этом году Россия и Сербия отмечают 180-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.
В свою очередь, Вучич отметил, что удовлетворён ростом товарооборота. По его словам, в течение первых трёх месяцев 2018 года товарооборот уже вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также он заверил Путина, что Сербия намерена сохранять свой военный нейтралитет.
«Сербия будет сохранять свою независимость, Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет и не собирается становиться членом НАТО, так же как и любого другого военного союза», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Путин встретится с Вучичем 8 мая в Москве.