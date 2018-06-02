Небензя прокомментировал внесённый США проект резолюции по Палестине

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Россия призывает Соединённые Штаты к сбалансированному подходу по палестино-израильскому конфликту, который бы учитывал интересы обеих сторон. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Вызывает обеспокоенность, что США отказались включить в свой проект призывы к созданию условий для возобновления переговоров по вопросам окончательного статуса с целью выхода на прочное урегулирование на основе двух государств — Израиля и Палестины», — отметил Небензя, комментируя ситуацию с отклонением СБ ООН резолюции США по Палестине.

Он подчеркнул, что в американский проект резолюции не были включены упоминания об Арабской мирной инициативе и «ближневосточном квартете», который, по словам дипломата, остаётся «уникальным и одобренным Советом Безопасности посредническим механизмом».

Ранее Совет Безопасности ООН не поддержал внесённый США проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, который, в частности, предполагал осуждение палестинской группировки ХАМАС.

Кроме того, сообщалось, что США заблокировали проект резолюции Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту, который осуждает применение Израилем силы против палестинцев.

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