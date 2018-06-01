Эксперт прокомментировал отклонённый немецким судом иск экологов по «Северному потоку — 2»
По его словам, иск был явно политическим и экологии, по сути, никак не касался.
Как отметил Митрахович, предъявить что-то конкретное к проекту довольно сложно, поскольку аналогичный «Северный поток» уже несколько лет успешно работает.
Поэтому результаты рассмотрения иска экологов в Германии были предсказуемыми, сказал эксперт.
Ранее политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН оценил претензии Украины к Германии из-за газопровода «Северный поток — 2».