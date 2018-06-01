Эксперт прокомментировал отклонённый немецким судом иск экологов по «Северному потоку — 2»

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал отклонённый немецким судом иск экологов по газопроводу «Северный поток — 2».

По его словам, иск был явно политическим и экологии, по сути, никак не касался.

Как отметил Митрахович, предъявить что-то конкретное к проекту довольно сложно, поскольку аналогичный «Северный поток» уже несколько лет успешно работает.

Поэтому результаты рассмотрения иска экологов в Германии были предсказуемыми, сказал эксперт.

Ранее политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН оценил претензии Украины к Германии из-за газопровода «Северный поток — 2».

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