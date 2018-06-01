Суд в Германии отклонил иск экологов против строительства «Северного потока — 2»
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«Решением от вчерашнего дня суд отклонил иск NABU, направленный в том числе против решения выдать разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2», — говорится в сообщении.
В суде подчеркнули, что общественный интерес и надёжность поставок энергоносителей в данном случае играют первостепенную роль.
Ранее стало известно, что NABU добивается решения суда с целью остановить начало строительства газопровода.
31 мая политолог Игорь Рябов прокомментировал ФАН претензии Украины к Германии из-за «Северного потока — 2».