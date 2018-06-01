Суд в Германии отклонил иск экологов против строительства «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Высший административный суд Грайфсвальда отклонил иск немецкого Союза защиты природы (NABU) с требованием запретить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в материалах суда.
Суд в Германии отклонил иск экологов против строительства «Северного потока — 2»
  • © nord-stream2.com

«Решением от вчерашнего дня суд отклонил иск NABU, направленный в том числе против решения выдать разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2», — говорится в сообщении.

В суде подчеркнули, что общественный интерес и надёжность поставок энергоносителей в данном случае играют первостепенную роль.

Ранее стало известно, что NABU добивается решения суда с целью остановить начало строительства газопровода. 

31 мая политолог Игорь Рябов прокомментировал ФАН претензии Украины к Германии из-за «Северного потока — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Энергетика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить