В Венесуэле освободили 39 политических заключённых

В Венесуэле власти освободили группу из нескольких десятков политических заключённых. Об этом информирует El Nacional.

«Судебная власть с помощью уголовных судов ряда округов объявила о процессуальных льготах для граждан, осуждённых по подозрению в совершении ряда преступлений», — заявил председатель Верховного суда Венесуэлы Майкель Морено.

Отмечается, что всего были освобождены 39 человек, в том числе один из лидеров оппозиции, бывший мэр Сан-Кристобаля Даниэль Себальос.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о задержании военных, планировавших госпереворот в стране.