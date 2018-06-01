В Венесуэле освободили 39 политических заключённых

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В Венесуэле власти освободили группу из нескольких десятков политических заключённых. Об этом информирует El Nacional.
В Венесуэле освободили 39 политических заключённых
  • globallookpress.com
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«Судебная власть с помощью уголовных судов ряда округов объявила о процессуальных льготах для граждан, осуждённых по подозрению в совершении ряда преступлений», — заявил председатель Верховного суда Венесуэлы Майкель Морено.

Отмечается, что всего были освобождены 39 человек, в том числе один из лидеров оппозиции, бывший мэр Сан-Кристобаля Даниэль Себальос.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о задержании военных, планировавших госпереворот в стране.

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