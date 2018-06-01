СМИ: Автоконцерн Porsche приостановил продажи автомобилей в Европе

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Производитель спортивных автомобилей Porsche приостановил продажу новых автомобилей в Европе из-за введения новых требований по выбросам в атмосферу.
СМИ: Автоконцерн Porsche приостановил продажи автомобилей в Европе
  • Reuters

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Продажи новых автомобилей остановлены до последующего уведомления по причине перехода на новые, более жёсткие нормы замера выхлопных газов WLTP и RDE.

Отмечается, что покупателям, которые желают приобрести новые автомобили моделей Cayenne и Panamera, придётся ждать до марта 2019 года. 

Остановка продаж распространяется только на Европу, при этом на иностранные рынки, такие как Северная Америка и Азия, автомобили по-прежнему поставляются.

Новые европейские требования по выхлопам будут вводиться постепенно, начиная с сентября 2018 года. 

Ранее сообщалось, что в Германии могут отозвать 127 тыс. автомобилей Audi из-за проблем с системой контроля выбросов. 

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