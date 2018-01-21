В Германии отзовут 127 тысяч автомобилей Audi из-за проблем с системой контроля выбросов

В Германии 127 тысяч автомобилей Audi могут быть отозваны из-за проблем с системой контроля выбросов. Об этом сообщает Bild am Sonntag со ссылкой на Федеральное управление автомобильного транспорта.

Отмечается, что в моделях A4, A5, A6, A7, A8, Q5 и Q7 с дизельным двигателем было обнаружено программное обеспечение, которое, по данным издания, позволяет обходить ограничения на выброс вредных газов.

KBA verhängt Zwangsrückruf für alle neuen Audi V6-Dieselmodelle. https://t.co/gKNJFNs690 — BILD am SONNTAG (@BILDamSONNTAG) 20 января 2018 г.

В декабре издание «Газета.Ru» со ссылкой на Росстандарт сообщало, что официальный представитель автомобильной компании Mercedes в России отзывает 887 Gelandewagen из-за проблем с системой стабилизации.