В Германии отзовут 127 тысяч автомобилей Audi из-за проблем с системой контроля выбросов

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В Германии 127 тысяч автомобилей Audi могут быть отозваны из-за проблем с системой контроля выбросов. Об этом сообщает Bild am Sonntag со ссылкой на Федеральное управление автомобильного транспорта.

Отмечается, что в моделях A4, A5, A6, A7, A8, Q5 и Q7 с дизельным двигателем было обнаружено программное обеспечение, которое, по данным издания, позволяет обходить ограничения на выброс вредных газов.

В декабре издание «Газета.Ru» со ссылкой на Росстандарт сообщало, что официальный представитель автомобильной компании Mercedes в России отзывает 887 Gelandewagen из-за проблем с системой стабилизации. 

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