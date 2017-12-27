В России отзывают кроссоверы Peugeot 3008
Российский дилер французской компании Peugeot заявил об отзыве автомобилей Peugeot 3008, сообщает Nation News.
Это 261 машина, реализация которых состоялась с октября 2016 года по август 2017 года.
Как отметил Росстандарт, отзывная кампания связана с возможным неправильным расположением топливных трубок вблизи аэродинамического экрана, передаёт «ПолитЭксперт».
На всех автомобилях, которые будут отозваны «Пежо Ситроен Рус», в случае необходимости заменят топливные трубки или установят на них дополнительную оплётку. Ремонтные работы произведут за счёт компании.
Ранее сообщалось, что цены на Cadillac в России вырастут с 1 января 2018 года.
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